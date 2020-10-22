Жителя Ростовской области приговорили к 5 годам колонии за финансирование ИГ*

Южный окружной военный суд 22 октября назначил в качестве наказания жителю Ростовской области Сагиду Казимагомедову пять лет лишения свободы в колонии за финансирование международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что с 13 января 2014 года по 10 февраля 2017 года обвиняемый через безналичные платежные системы перевел 704 500 руб. на счета, предоставленные членом ИГ*. В отношении Казимагомедова было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Мужчина признан виновным, он проведет пять лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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