Суд Канзаса отказался освободить россиянку Осипову

Федеральный суд Канзаса отказался немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, обвиняемую в похищении собственного ребенка, несмотря на распоряжение апелляционного суда. Об этом пишет ТАСС.

«В прошении о немедленном освобождении отказано», — говорится в судебном решении.

Такой шаг объясняется тем, что Осипова должна лично предстать перед судом, чтобы заслушать приговор.

Федеральный суд США в 2019 году приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она самовольно вывезла из Соединенных Штатов Америки собственных детей в Россию.

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