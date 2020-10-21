Глава Минздрава Германии заразился коронавирусом
Карина Казанцева
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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом, пишет РИА «Новости».
В какой форме протекает заболевание у 40-летнего политика, не уточняется. Министр самоизолировался дома.
Всего в Германии коронавирусом заразились 386 605, выздоровели 300 898, погибли 9 883 человека.
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