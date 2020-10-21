Глава Минздрава Германии заразился коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заразился коронавирусом, пишет РИА «Новости».

В какой форме протекает заболевание у 40-летнего политика, не уточняется. Министр самоизолировался дома.

Всего в Германии коронавирусом заразились 386 605, выздоровели 300 898, погибли 9 883 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Президент Германии ушел на карантин из-за коронавируса

Тест Штайнмайера на COVID-19 показал отрицательный результат

В Берлине ужесточили масочный режим