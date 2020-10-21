Рекордное число пациентов с COVID-19 скончались в России за сутки

Впервые за все время пандемии число умерших за стуки пациентов с коронавирусом нового типа превысило 300 человек, следует из данных оперативного штаба.

Так, за минувшие сутки в стране скончались 317 пациентов с коронавирусом, указано в сообщении оперштаба. При этом за день выздоровели 10 952 человека.

В прошлый раз рекорд был зафиксирован 15 октября, тогда за сутки скончались 286 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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