Стало известно отношение властей к возможности нового локдауна

Власти обсуждают возможность расширения эпидемических ограничений вплоть до локдауна, но рассматривают такой сценарий как нежелательный. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, руководство Москвы стремится избежать нового локдауна и снизить заболеваемость за счет точеных мер и ответственного поведения горожан.

При этом один из собеседников «Ъ» рассказал, что столичная мэрия и администрация президента обсуждают возможность введения жестких ограничительных мер.

Этот сценарий власти считают нежелательным, но полностью его не исключают.

Как пишет издание, под угрозу жесткого карантина попадают в первую очередь регионы, в которых исчерпаны ресурсы системы здравоохранения.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что власти исключают возможность введения нерабочего режима из-за роста заболеваемости COVID-19.

Всего в стране зафиксировано 1,4 млн случаев коронавируса, выздоровели более 1 млн пациентов, скончались 24,3 тыс.

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