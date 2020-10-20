Суд рассмотрит дело против ставропольца, обвиняемого в реабилитации нацизма

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

34-летний житель города Изобильный обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «реабилитация нацизма».

По информации следствия, в декабре прошлого года обвиняемый опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором содержались неправдивые данные о действиях СССР в годы Второй мировой войны.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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