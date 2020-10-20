Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорогов заболеваемости ОРВИ в 41 регионе РФ
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Там отметили, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемиологические пороги в 41 регионе страны.
«При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что прививки от гриппа сделали 26,5% населения России, а именно 38,9 млн граждан.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов в 32 регионах РФ
— Эксперт спрогнозировал, что Россия выйдет на «плато» к концу ноября
— Подмосковье принимает активные меры по борьбе с коронавирусом