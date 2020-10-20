Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорогов заболеваемости ОРВИ в 41 регионе РФ

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемиологические пороги в 41 регионе страны.

«При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что прививки от гриппа сделали 26,5% населения России, а именно 38,9 млн граждан.

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