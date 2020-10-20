Свыше 1 млн случаев заражения COVID-19 выявлено в Аргентине

В Аргентине за время пандемии нового типа коронавируса положительный анализы на COVID-19 получили свыше миллиона граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

За сутки в стране было выявлено еще 12 982 случая заражения коронавирусом.

При этом от заболевания излечились 803 965 пациентов.

Кроме того, число летальных исходов возросло на 451 смерть до 26 716 скончавшихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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