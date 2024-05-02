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В «Спартаке» назвали имя кандидата на пост тренера клуба

Спортивный директор «Спартака» Амарал: тренер Ивич есть в нашем шорт-листе

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера команды, передает «РБ Спорт».

«Да, Ивич есть в нашем шорт-листе», — сказал Амарал.

На зимнюю паузу «Краснодар» ушел лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), однако после возобновления турнира команда провела ряд неудачных матчей, после чего Ивич был отправлен в отставку, а его сменил уже руководивший черно-зелеными в 2018-2021 годах Мурад Мусаев.

Красно-белые, которыми сейчас руководит Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля, в финале Пути регионов Кубка России сразятся с победителем противостояния между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Этот матч состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени.

В чемпионате России «Спартак» идет на четвертом месте.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после победы в Кубке России над московским «Динамо».

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