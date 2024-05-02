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В России могут сделать обязательным триколор на номерах машин

«Коммерсант»: МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах

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Евгений Биятов/РИА Новости

Флаг РФ может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в России, соответствующие поправки разработал научный центр безопасности дорожного движения министерства внутренних дел. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, поправки предлагают внести в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Если это произойдет, то в соответствии с изменениями факультативным триколор останется только для номеров авто дипломатов.

В настоящее время номера без флага можно получить при заказе в частной компании. Отмечается, что такие госзнаки, как правило, используют россияне, которые выезжают за рубеж и опасаются атак вандалов.

Штраф за нарушение ГОСТ составляет 500 рублей. Выступивший за поправки депутат Александр Хинштейн заявил, что новая норма не будет иметь обратной силы.

До этого в Москве и Подмосковье водителей без номеров начали ловить при помощи камер видеофиксации. При выявлении такого автомобиля информация в автоматическом режиме передается на стационарные посты или экипажам ДПС. Шанса проехать без госномеров нет, при этом инспекторы выписывают штрафы.

Ранее стало известно, смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей.

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