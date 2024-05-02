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Стало известно, сколько россиян не пойдут в отпуск в этом году

Четверть россиян планируют отказаться от отпуска в 2024 году

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Shutterstock

Большинство опрошенных россиян — 61% — планируют взять отпуск в этом году. 27% собираются отказаться от отпуска. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Остальные 12% затруднились с ответом.

Тем, кто планирует отказаться от отпуска, было предложено указать причины такого решения. Нехватку свободных денег назвали более трети — 34%. Еще 17% объяснили свое решение стремлением направить средства на создание финансовой «подушки безопасности», а 15% — наличием стратегических трат на горизонте до конца текущего года (образование, ремонт, покупка авто, расходы на медуслуги). У 7% опрошенных некому присмотреть за домашним питомцем или близким человеком, которому требуется уход. 6% указали собственное нежелание идти в отпуск, 5% — проблемы со здоровьем. Также по 4% не могут найти компанию для совместного отпуска и вообще никогда не ходят в отпуск. Остальные 8% отметили иные причины или затруднились с ответом.

Среди тех, кто планирует брать отпуск, 28% специально перейдут в режим экономии перед ним, чтобы подкопить денег. Еще 20% будут снижать расходы после отпуска. 46% не будут специально экономить ни до, ни после отпуска, остальные 6% затруднились с ответом.

14% респондентов планируют обращаться для пополнения отпускного бюджета за заемными средствами (в банк, микрофинансовую организацию, будут брать в долг у знакомых). 67% обойдутся своими средствами. Остальные 19% затруднились с ответом.

Опрос проводился в период с 18 по 25 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

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