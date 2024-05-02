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Двойник Киркорова пожаловался, что тратит много денег на костюмы

Двойник Киркорова Иван потратил 300 тыс. рублей на костюмы певца

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dvoinikkirkorova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дублер Филиппа Киркорова Иван признался в беседе с kp.ru, что впервые сделал пародию на певца ради эксперимента, но вскоре начал работать профессиональным двойником артиста.

«Кстати, в мае будет ровно четыре года, как я стал пародировать Киркорова. Но лично с ним мне так и не удалось встретиться», — посетовал мужчина.

Актер добавил, что прежде, чем впервые выйти на сцену в образе Киркорова, он готовился три месяца: учился гриму, смотрел передачи со звездой и перенимал манеры певца.

По словам двойника, больше всего денег у него уходит на то, чтобы сшить костюмы. Мужчина заявил, что старается копировать образы Киркорова, в которых исполнитель уже выходил на сцену. Сейчас в гардеробе двойника десять модных костюмов. Они обошлись ему примерно в 30 тыс. рублей, что в общей сумме составляет минимум 300 тыс. рублей.

До этого другой двойник Киркорова Алексей Егожинский опроверг слухи о том, что часто заменяет певца на выступлениях. Мужчина подчеркнул, что полностью заменить звезду невозможно.

Ранее Киркоров не стал устраивать вечеринку к своему 57-летию, как и обещал.

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