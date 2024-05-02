Американская армия провела учения, на которых солдаты сражались с роботами

Армия США извлекла уроки из российско-украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

Журналисты Foreign Policy побывали на полигоне Форт-Ирвин в пустыне Мохаве, где прошли учения под названием «Проект «Конвергенция». Они проходили в построенном для учений городе под названием Уджен.

В качестве врага были сами американские военные, которые действовали по образцу российской или китайской армий. Организаторы учений старались сделать такие подразделения даже «более сильными», чем у реальных потенциальных противников.

Был учтен опыт боев за города Мариуполь и Херсон, наняты актеры, сыгравшие мирных жителей. Главной особенностью «Проекта «Конвергенция» является то, что «врагу» противостоят в основном роботы. Дроны сбрасывают на противника пенопластовые «снаряды», роботы-собаки обыскивают дома, а беспилотные колесные броневики имитируют обстрел позиций из «Джавелинов».Один из участников «сражения» рассказал изданию, что участвовать в боевых действия против машин психологически непросто.

Прошедшие учения, как пишет Foreign Policy, это шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения, при этом полностью заменять человека не планируют.

В феврале военные США опубликовали 280-страничный свод данных о структуре и тактике ВС РФ.

Ранее в Литве прошли учения НАТО «Удар меча».