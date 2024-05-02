Россия резко увеличила поставки удобрений в Индию

Россия за зиму значительно нарастила экспорт удобрений в Индию. К марту отечественная продукция заняла треть от общего объема поставок этого товара в страну. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные индийского минпромторга.

Доля российских компаний в индийском импорте удобрений в январе-феврале выросла до 34%. Для сравнения: годом ранее значение составляло 23%.

Россия по-прежнему остается лидером по объему поставок удобрений в южноазиатскую страну, несмотря на сокращение экспорта на 15% год к году, до 611,2 тыс. тонн. В денежном выражении поставки по направлению снизились вдвое и составили $231 млн.

В тройку лидеров по экспорту удобрений в Индию по итогам первых двух месяцев года также вошли Саудовская Аравия (217,8 тыс. тонн) и Оман (206 тыс. тонн).

До того на Западе обеспокоились, что Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов, на этот раз став зависимой от удобрений из РФ.

Ранее в России установили квоты на вывоз удобрений на лето-осень.