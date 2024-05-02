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В МИД РФ заявили, что Одесса скоро сбросит «иго бандеровцев»

Захарова: в ближайшем будущем Одесса станет подлинно свободным городом

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Станислав Красильников/РИА Новости

В скором времени Одесса обретет свободу от «ига бандеровцев», а организаторы трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом», — говорится в комментарии Захаровой по поводу 10-й годовщины пожара в Доме профсоюзов.

По словам дипломата, исполнителей случившегося в мае 2014-го ждет «справедливое возмездие», а совершенное ими преступление не имеет срока давности.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «Антимайдана» и «Евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Что случилось 10 лет назад и почему дело «одесской Хатыни» до сих пор не довели до конца, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший глава украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал организаторов поджога Дома профсоюзов.

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