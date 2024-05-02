Зарема предложила дать Слишковичу шанс на посту тренера «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила дать Владимиру Слишковичу шанс на посту главного тренера красно-белых, передает Metaratings.

«Если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии. И почему бы не дать шанс?» — сказала Салихова.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл столичное «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Ранее в «Спартаке» объяснили победу над «Динамо» менталитетом.