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На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией

Политолог Оленченко: Макрон призвал к жертве безопасностью ЕС ради планов США

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступая в Сорбонне заявил о том, что «Европа смертна и может умереть». Причины такого пессимистического настроя французского лидера назвал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, передает РИА Новости.

Политический аналитик указал на усиливающуюся финансовую нагрузку по линии НАТО.

»США ждут от Европы большего участия в военной поддержке Украины», — отметил Оленченко.

По его мнению, Макрон, как один из лидеров ЕС, не может проигнорировать транши Киеву. Политолог подчеркнул, что сути, глава государства сказал, что надо пожертвовать собственной безопасностью ради реализации стратегии США.

Накануне французский президент заявил, что намерен в ближайшие месяцы обговорить с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности в Евросоюзе, одной из ключевых тем должно стать ядерное оружие. По его словам, гарантии безопасности позволят в будущем наладить добрососедские отношения с Россией.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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