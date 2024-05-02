В Крыму предупредили Украину о последствиях атак на Крымский мост

Председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящуюся атаку на Крымский мост «оскалом террористов». В беседе с РИА Новости он предупредил Киев о последствиях подобных провокаций.

По его словам, власти Украины продолжают демонстрировать «оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть».

Гемпель отметил, что «лживые и фанерные» политики в Киеве довели страну до разрухи, а теперь намереваются уничтожать гражданскую инфраструктуру другого государства.

«Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей», — подчеркнул он.

До этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «керченские мосты». Публикация украинского дипломата последовала через несколько дней после того, как на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции. О планах разрушить Крымский мост ранее прямо заявляли украинские власти.

Ранее в Латвии заявили, что Украина получила западное оружие с разрешением бить по РФ.