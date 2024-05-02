Собака откусила лицо девушке-подростку в российском городе

В Краснодарском крае разъяренная собака откусила лицо 15-летней девушке. Об этом сообщает «Альфа news».

По информации издания, инцидент произошел 30 апреля в городе Темрюк. Детали и обстоятельства произошедшего не разглашаются. Известно, что пострадавшую девушку, которую животное оставило без части лица, доставили в Краевую клиническую больницу №1 города Краснодара.

В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что главный врач Владимир Порханов не любит раньше времени рассказывать о состоянии пациентов. По информации издания, ранее прооперировавший четырехлетнего мальчика после аналогичного инцидента хирург Алексей Дикарев предложил свою помощь, однако в больнице ответили, что «справятся сами».

До этого в Краснодаре Дикарев 12 часов пришивал мальчику откушенное собакой лицо — это уникальная операция, которая активно обсуждалась в медицинском сообществе.

Ранее стало известно, что уволенный хирург, спасший лицо ребенка после укусов собаки, возобновит работу.