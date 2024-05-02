Россиянам рассказали, какую валюту копить

Создавать финансовую подушку нужно в валюте той страны, в которой человек тратит. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Например, если россиянин сейчас живет в Армении, ему логично копить в драмах, в Казахстане — в тенге.

«Если речь идет о туристической поездке, покупка валюты тоже имеет смысл. Чтобы избежать ограничений, можно открыть банковский счет в Армении, Казахстане или других странах. С его помощью вы сможете не только расплачиваться за границей, но и просто покупать валюту», — отметила Хандошко.

По ее словам, для россиян, помимо рубля, доллар и евро пока остаются самыми надежными вариантами для валютных сбережений. У доллара также есть альтернатива в виде арабского дирхама, который привязан к нему, уточнила эксперт.

По ее словам, валюты многих дружественных для России экономик, таких как Турция или Египет, все еще крайне волатильны и не подходят для инвестиций. Как уточнила брокер, опасность не в том, что эти валюты нестабильны, а в том, что мир еще не видел их реальную волатильность, которая начнется после снижения ставок Федеральной резервной системой США. Когда появится новая система взаиморасчетов в рамках БРИКС, станет разумным покупать валюты стран-партнеров — например, китайский юань или индийскую рупию, заключила Хандошко.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после сохранения ключевой ставки в 16%.