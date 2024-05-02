Игрок «Динамо» Бальбуэна о поражении в Кубке России: «Спартаку» повезло

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил после поражения от столичного «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России, что команда играла хорошо, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли забить. «Спартаку» повезло в тех ситуациях, когда были забиты их мячи. Так или иначе они были более эффективны, чем мы. В этом и разница», — сказал Бальбуэна.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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