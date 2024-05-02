В Германии сочли взятие Часова Яра ВС РФ «вопросом времени»

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к потере Часова Яра. Его слова приводит Interia.

Он назвал «лишь вопросом времени» момент, когда российская армия «войдет в этот город». По его словам, ВС РФ в боях за населенный пункт применила тактику двойного удара.

Репке также не исключил, что в ближайшее время Украину ждут новые территориальные потери.

До этого журнал Der Spiegel писал, что взятие Часова Яра даст российской армии огневой контроль над прилегающим районом Донбасса, так как город расположен на вершине высоких холмов. Автор считает, что президента Украины Владимира Зеленского многократно предупреждали насчет того, что украинские войска не смогут удержать оборону Часова Яра. При этом освобождение города от ВСУ может стать подспорьем для дальнейшего продвижения российской армии в Донбассе.

Ранее Зеленского предупредили о последствиях потери Часова Яра.