2 мая 2024 года исполняется 10 лет со дня трагедии в доме Профсоюзов в Одессе, где в результате пожара погибли 48 человек и более 200 пострадали. Бывший глава украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал имена людей, которые, по его словам, стояли за его организацией. Политик при этом подчеркнул, что к этим преступлениям причастны внешние силы, которые влияют на Украину.

Бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал об организаторах и исполнителях трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

По его мнению, поджог людей в Доме профсоюзов был частью стратегии запугивания, спланированной в период, когда Александр Турчинов пребывал на посту исполняющего обязанности президента Украины.

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский» (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), — сказал он в беседе с ТАСС.

Политик подчеркнул, что все участники этих деяний должны нести ответственность и что преступления, совершенные этими «фашистскими выродками», не должны быть забыты. Медведчук отметил, что за этими преступниками стоят внешние силы, которые до сих пор оказывают влияние на Украину и не желают, чтобы конфликт в этой стране прекратился, поскольку они имеют в этом свои собственные интересы.

10 лет трагедии в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками пророссийского движения «Антимайдан» и активистами проукраинского «Евромайдана». Они привели к беспорядкам на Куликовом поле, а также к стрельбе и пожару в Доме профсоюзов, которые унесли жизни 48 человек, более 200 человек получили ранения различной степени тяжести.

В мае 2019 года Генпрокуратура Украины заявила, что подозревает бывших чиновников МВД страны в неисполнении своих служебных обязанностей во время этих событий. За год до этого суд в Одессе вынес приговор в отношении одного из участников массовых беспорядков, лидера местного «Антимайдана» Дениса Яцюка, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Также велось расследование в отношении бывшего начальника областной милиции Петра Луцюка и его заместителя по общественной безопасности Дмитрия Фучеджи. В 2023 году последний был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением.

Экс-начальник главного управления одесского областного управления МЧС Украины Владимир Боделан, занимавший эту должность во время трагедии 2 мая в местном Доме профсоюзов, бежал с Украины, получил российское гражданство и в 2020 году стал заместителем главы Симферопольского района Крыма. В феврале 2024 года он стал руководить открывшимся в Москве представительством Херсонской области.

Наказаны ли виновные?

Наказание за произошедшее в Одессе до сих пор никто не понес. В 2019 году миссия ООН по правам человека отмечала, что ответственные за гибель людей так и не были найдены. В это же время МИД России обвинил украинские власти в затягивании расследования, считая, что это «подтверждает причастность руководства Украины к трагическим событиям». В апреле 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять под свой контроль расследование пожара потерпела неудачу.

«Никакого расследования не проводилось, это все было только на словах. Никто не собирался ни в чем этому Совету Европы помогать, а сам он оказался бессилен», — говорил тогда он.

В феврале 2022 года президент Владимир Путин в обращении к россиянам отмечал, что Россия сделает все, чтобы виновные в гибели людей в Одессе в мае 2014 года были наказаны.