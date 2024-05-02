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Айза думает о мировом соглашении с Гуфом из-за алиментов

Baza: блогерша Айза хочет заключить мировое соглашение с Гуфом в суде

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Блогерша Айза собирается заключить мировое соглашение с бывшим мужем Гуфом на фоне суда знаменитостей по поводу алиментов для их общего сына Сэма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С подобной инициативой выступили адвокаты блогерши на последнем прошедшем судебном заседании, отмечает канал. Новый суд между экс-супругами состоится в июне.

В декабре 2023 года Айза потребовала проверить все сведения о доходах бывшего мужа. Она выразила желание получать по 150 тыс. рублей ежемесячно, а также четверть дохода рэпера на содержание их сына. В иске Айзы сказано, что между бывшими возлюбленными не было соглашения об уплате алиментов. Она указала, что Гуф не оказывал финансовой поддержки 13-летнему Сэму.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

В конце апреля 2024 года Айза признавалась, что хочет подать второй иск на алименты.

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