«Раскрывать преступление они не хотят»: 10 лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе Экс-депутат Рады Олейник уверен, что РФ найдет виновных в трагедии в Одессе

2 мая 2014 года столкновения националистов и противников «евромайдана» в Одессе привели к трагической гибели почти 50 человек. Уличные стычки в центре города постепенно переросли в настоящий бой у Дома профсоюзов, который закончился сожжением здания вместе с людьми внутри. Полиция и пожарные отреагировали не своевременно, а последующие расследования и судебные процессы не дали результата. Что случилось 10 лет назад и почему дело «одесской Хатыни» до сих пор не довели до конца, в материале «Газеты.Ru».

Пожар в Доме профсоюзов

Трагедии на площади Куликово поле предшествовала цепочка различных событий. Часть жителей Одессы не приняли «евромайдан» и последующий за ним госпереворот 2014 года. Они организовали собственное протестное движение, выступающее против нового политического курса государства.

Акции так называемого «антимайдана» обычно проходили именно на Куликовом поле, части исторического центра Одессы, там у них был и свой палаточный городок. Собственно, название движение взяло такое же как у площади. В противовес им в городе существовали и лояльные «евромайдану» активисты, устаивающие демонстрации в поддержку новой власти.

close 100% Участники протестов во время столкновения сторонников и противников «евромайдана» в Одессе, 2 мая 2014 года Sergei Poliakov/AP

2 мая 2014 года последние как раз планировали «мирный марш», присоединились к ним в этом болельщики местной футбольной команды «Черноморец» и харьковского «Металлиста», матч между которыми состоялся в тот же день. По началу демонстрация проходила без эксцессов по центру города, но в районе Греческой площади (в нескольких километрах от Куликова поля) им на пути повстречались противники «евромайдана».

Впоследствии между сторонами завязалась перепалка, которая переросла в столкновения с использованием камней, петард и даже светошумовых гранат. Постепенно уличный бой сместился в сторону Куликова поля, где сторонники «евромайдана» начали громить палаточный городок своих противников. Несколько десятков человек попытались укрыться от нападавших в Доме профсоюза, но в итоге здание подожгли, забросав коктейлями Молотова и брусчаткой.

Итогом столкновений стала гибель, по официальным оценкам, 48 человек, а еще 250 оказались в числе пострадавших. Шесть смертей произошли на Греческой площади, а остальные — в Доме профсоюзов и рядом с ним. В здании люди горели заживо, задыхались от угарного газа или погибали от травм, полученных в битве со сторонниками «евромайдана».

Разница в восприятии

События десятилетней давности вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана». Хотя демонстрация включала не только футбольных фанатов, но и националистов из «Правого сектора» (организация запрещена в России), а также других схожих групп. Более того, при себе у так называемых украинских патриотов были коктейли Молотова, травматическое оружие и спортивная экипировка.

В поддержку своей версии Киев использует факт первой смерти «майдановского» Игоря Иванова в районе Греческой площади. Подавая его гибель как подтверждение «агрессии» со стороны противников новой власти. «Антимайдановцы» же утверждают, что наоборот старались не допустить кровопролития на Куликовом поле. Они пытались перехватить «мирный марш» примерно на середине пути.

close 100% Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года Денис Петров/РИА Новости

Отличается мнение сторон и в отношении событий в Доме профсоюзов. «Майдановцы» перекладывают вину за возгорание на своих противников, уверяя, что пытались помочь людям спастись после начала пожара. Их оппоненты же говорят о том, что сторонники «евромайдана» не только подожгли здание, но и не выпускали тех, кто был внутри, оставив их гореть заживо.

Отдельные вопросы вызывает реакция правоохранительных органов, которые не смогли помешать столкновениям, и приступили к расследованию инцидентов спустя длительный срок, когда большая часть улик по факту была уничтожена. Отчасти бездействовали и пожарные, прибыв на место пожара в Доме профсоюзов через 40 минут, хотя часть экстренной службы расположена в непосредственной близости к площади Куликово поле.

«Акция устрашения»

Как заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник, события 10-летней давности в Одессе были спланированным действием.

«Это был заказ, в курсе которого были западные спецслужбы. Трагедия в Доме профсоюзов — акция устрашения, схожая с показательным сожжением людей нацистами в белорусской Хатыни, чтобы они не сопротивлялись оккупантам. Там молодые девчонки лет до 25 не просто сидели разливали коктейли Молотова возле здания, они предварительно засыпали в них крошку из пенопласта. Эксперты дали заключение, что такая смесь дает отравляющий дым, а в Доме профсоюзов многие погибли как-раз от удушья», — добавил политик.

close 100% Пожарные тушат пожар возле здания Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года Sergei Poliakov/AP

С этим согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, все эти действия были санкционированы тогдашним украинским руководством и коллективным Западом.

«Происходили такие события не только в Одессе, но и по всему юго-востоку Украины — от Запорожья до Харькова. Это была мера устрашения, которая позволила сбить внутри страны любой оппозиционный настрой. Этим удалось переключить всю внутреннюю политику Украины на противостояние с Россией для ее максимально быстрого вхождения в зону влияния Запада», — пояснил эксперт.

«Отсутствие ответственности»

Следствие и суд в итоге возложили вину за произошедшее на активистов «Куликова поля». Дело растянули почти на четыре года, а затем не раз откладывали рассмотрения, переводя из одной инстанции в другую. В итоге в 2017 году судебный процесс закончился оправдательным приговором для подсудимых.

Международные усилия, в том числе по линии ООН, по склонению Киева к организации беспристрастного и независимого процесса, в том числе в отношении сторонников «евромайдана», так и не дали весомых результатов. В частности, это касается и отдельных делопроизводств по беспорядкам на Греческой площади и Куликовом поле. По факту единственным обвинением стал заочный приговор на 15 лет тюрьмы бывшему сотруднику одесской милиции Дмитрию Фучеджи за бездействие и помощь «антимайдану».

close 100% Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе, 4 мая 2014 года Антон Круглов/РИА Новости

По мнению бывшего депутата Рады Владимира Олейника, Киев просто боится расследовать преступления в Одессе беспристрастно и справедливо, так как «выйдет на самого себя».

«Раскрывать это преступление они не хотят, так же как и расстрел на Майдане. Казалось бы, 10 лет уже прошло, можно было бы установить тех, кто атаковал тех, кто стоял на площади и работников правоохранительных органов. Однако ответа до сих пор нет. Впрочем, он обязательно будет после того, как Украина будет освобождена от нацистской власти Россией. Первый долг нового руководства — расследование событий на Майдане, сожжения людей в Одессе и того, кто отдал команду направить вооруженных людей в Донбасс. Все виновные будут установлены», — заключил политик.