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Стало известно о давлении на депутата горсовета Одессы в 2014 году

РИА Новости: сына депутата горсовета Одессы Полищука дважды избивали в 2014 году

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Денис Петров/РИА Новости

Недовольные независимым расследованием событий 2 мая 2014 года, которое вел депутат горсовета Одессы Василий Полищук, дважды избивали его сына и один раз – помощника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения, предоставленные Полищуком.

По словам Полищука, покушения на его сына и помощника были призваны надавить на него.

До этого глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы». Сторонники «евромайдана», которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе.

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