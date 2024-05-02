В Армении задержали десятки протестующих против делимитации

Армянские силовики задержали у села Киранц в Тавуше более 30 человек, которые перекрыли участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

Жители Киранца проводят акции протеста с 19 апреля, поскольку согласованная между сторонами граница будет проходить через село и несколько домов перейдет под контроль Азербайджана.

«31 гражданин был задержан из-за невыполнения законного требования полиции», — заявили в МВД.

28 апреля протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области.

19 апреля сообщалось, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Ранее Пашинян рассказал об опасности недемилитации границы.