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В Армении задержали десятки протестующих против делимитации

В Армении у села Киранц задержали более 30 протестующих против делимитации

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Nikol Pashinyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Армянские силовики задержали у села Киранц в Тавуше более 30 человек, которые перекрыли участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

Жители Киранца проводят акции протеста с 19 апреля, поскольку согласованная между сторонами граница будет проходить через село и несколько домов перейдет под контроль Азербайджана.

«31 гражданин был задержан из-за невыполнения законного требования полиции», — заявили в МВД.

28 апреля протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области.

19 апреля сообщалось, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Ранее Пашинян рассказал об опасности недемилитации границы.

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