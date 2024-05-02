Директор от РФ в МВФ заявил, что США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС

Главы делегации министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи вовремя виз Соединенными Штатами. Об этом заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что в американскую столицу должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, а также сотрудники Минфина и ЦБ.

По его словам, США в «приемлемые сроки» выдали визы только младшим сотрудникам Центробанка, а из Минфина вовремя не дали никому. Американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже проводилась, а командировки были отменены.

«Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — сказал Можин, назвав подобную ситуацию «низостью и подлостью».

До этого МВФ предупредили о трудных временах в мировой экономике. Согласно прогнозам фонда на грядущие пять лет, ожидаются самые низкие за последние десятилетия перспективы темпов экономического роста в связи с низкой производительностью труда, падением динамики глобализации и нередких геополитических инцидентов.

Ранее МВФ спрогнозировал долю России в мировой экономике.