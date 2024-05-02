Лиза Моряк раскрыла секрет счастливого брака с Сариком Андреасяном

Актриса Лиза Моряк назвала себя и своего супруга, режиссера Сарика Андреасяна, страстными людьми. Ее слова передает Voice.

«Мне кажется, у нас природа такая — мы изначально страстные. Есть те, кто не обладает какой-то харизмой, эмоциями, а у нас страсть проявляется во всем», — призналась артистка.

Моряк добавила, что даже в ссорах пара проявляет свою страсть. Она заявила, что знаменитости «страстно» ругаются.

Кроме того, актриса отметила, что считает интимную близость важной составляющей отношений. Это, считает Моряк, основа любого романа.

Лиза Моряк в ноябре 2022 года официально зарегистрировала отношения с Сариком Андреасяном. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь, которую они назвали Элизабет.

Актриса отмечала, что в шоу-бизнесе много историй, когда режиссер женится на актрисе. Однако, по ее словам, подобных творческих тандемов мало. По мнению актрисы, недостаточно быть любимой женщиной и музой, чтобы сниматься у супруга. Она уверена, что важно владеть профессией играть в том, в чем хороша.

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