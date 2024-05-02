Заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ арестовали

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

По данным агентства, 28 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Кислицыну меры пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня включительно.

1 мая стало известно, что Кислицына задержали по подозрению в получении взятки. Его увезли на допрос еще 28 апреля.

Кислицын с 2016 года на посту замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.