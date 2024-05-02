В США заявили, что Китай отказался от переговоров по ядерному оружию

Китай отказался продолжать переговоры с Соединенными Штатами о контроле над ядерным оружием в ноябре 2023 года, заявили в госдепе США. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на представителя ведомства.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — сказал чиновник.

По его словам, на переговорах Белый дом предлагал усилить взаимодействие Китая и США по контролю за нераспространением ядерного оружия, наладить систему оповещений о тестировании баллистических ракет, а также принять меры для снижения эскалации в космосе.

2 мая помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях в конгрессе заявил, что Россия и Китай разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения.

Он уточнил, что, по его данным, Россия разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа, а Китай создал роботизированные спутники двойного назначения.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе.