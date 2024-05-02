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В США обеспокоились успехами России в Африке

The Hill: США уступают России в геополитической борьбе за Африку

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Соединенные Штаты уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем. Такую оценку дает The Hill.

«Происходит опустошение всего международного сотрудничества [с США] в области безопасности. <...> Оно является частью более широких усилий [России, Китая и Ирана] по поддержке этих [африканских] стран», — говорится в тексте.

В то же время в материале отмечается, что для России развитие контактов на континенте может стать в будущем проблематичным, так как Москве, вероятно, не хватит ресурсов для экономической поддержки африканских государств.

До этого президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что международным игрокам не стоит игнорировать африканские страны в вопросах демографии. Глава ВБ отметил, что молодежь стран Африки является наиболее важным «активом» этого континента, благодаря которому возможно обеспечить процветание африканских стран.

Ранее стало известно о недовольстве США выводом своих войск из Нигера.

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