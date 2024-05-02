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ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов

МО РФ: средства ПВО за ночь сбили 12 украинских БПЛА над пятью регионами

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки ВСУ применили дроны самолетного типа, а целью налета были объекты на российской территории. Уточняется, что пять беспилотников сбили над Брянской областью, один — над Белгородской, один — над Курской, два — над Ростовской, и еще три — над Краснодарским краем.

Утром 2 мая в ряде регионов России объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

В этот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на объект гражданской энергетической инфраструктуры в регионе. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли магазин и хлебный фургон в Горловке.

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