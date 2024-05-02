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Три дрона сбили ночью над Краснодарским краем

МО РФ: средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Кубанью

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Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на четверг, 2 мая, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 украинских беспилотников, в том числе три из них — над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак <…> по объектам на территории РФ», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

В Минобороны обратили внимание, что пять БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, по одному — над Курской и Белгородской, два — над Ростовской областью.

До этого стало известно, что украинский дрон повредил линии электропередачи в поселке Поныри под Курском. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате атаки населенный пункт остался без света.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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