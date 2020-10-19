Ирландия вводит карантин для борьбы со второй волной коронавируса

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Республика Ирландия вводит шестинедельный карантин для борьбы со второй волной пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Карантин будет действовать с 21 октября до 1 декабря.

Жителям страны будет запрещено удаляться от дома на расстояние более 5 км, встречаться друг с другом будет возможно только на свежем воздухе и только с жителями одного домовладения. Бары и рестораны смогут работать только «на вынос». Магазины, не продающие жизненно важные товары, закроют. Участвовать в свадебных церемониях смогут не более шести гостей, в похоронах — не более 10 человек. Сохранится рекомендация работать из дома.

Продолжат работать школы, детские сады и площадки, будет разрешен профессиональный спорт, и не закроются стройки.

Через четыре недели правительство рассмотрит вопрос о продлении ограничительного режима.

За последние сутки COVID-19 в Ирландии заразился 1 031 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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