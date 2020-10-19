Рособранадзор исключил возможность проведения ЕГЭ-2021 дистанционно

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что провести ЕГЭ в 2021 году в дистанционном режиме невозможно, передает РИА «Новости».

По его словам, при удаленном экзамене не получится сохранить качество проведения ЕГЭ и скорость обработки результатов.

Музаев подчеркнул, что «единый экзамен тем и единый, чтобы у всех были равные условия».

Он добавил, что нынешние технологии не позволяют единовременно провести экзамен с 700 тыс. участников, чтобы при этом результаты были объективными.

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