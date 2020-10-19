Собянин назвал причину роста числа случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал рост случаев коронавирусной инфекции в столице. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, эффективность выявления инфицированных в городе значительно выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению коронавируса через систему ИФА-тестов (около 35 тыс. в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки). При этом он добавил, что количество экспресс-тестов уже не поддается учету.

Так, в Москве количество тестов на 100 тыс. жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира (в 1,5—2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине).

Мэр также напомнил, что для оценки ситуации с заболеваемостью важно не общее число зафиксированных случаев, а количество больных, нуждающихся в госпитализации и реанимации.

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