Назван неочевидный ранний признак заболеваний мозга у пожилых

Депрессия в пожилом возрасте может быть не просто реакцией на жизненные трудности, а ранним признаком серьезных нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Дании. Работа опубликована в журнале General Psychiatry.

Ученые обнаружили, что депрессивные расстройства возникают заметно чаще и раньше у людей, у которых впоследствии диагностируют болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви. Риск развития депрессии постепенно нарастает и достигает максимума примерно за три года до постановки диагноза. После выявления заболевания уровень депрессии у таких пациентов остаётся значительно выше, чем у людей с другими хроническими болезнями.

«Полученные данные согласуются с гипотезой о том, что депрессия может быть ранним проявлением нейродегенеративных изменений, которые в дальнейшем приводят к болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви», — отметил руководитель исследования Кристофер Роде.

По данным авторов, депрессия встречается у 30–40% пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви. Однако до сих пор оставалось неясным, является ли она предвестником болезни или развивается уже как психологическая реакция на тяжёлый диагноз и снижение качества жизни.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи проанализировали медицинские данные более чем 17,7 тысячи жителей Дании с диагнозами Паркинсона или деменции с тельцами Леви. Их показатели депрессии сравнили с данными пожилых людей, страдающих другими хроническими заболеваниями — такими как ревматоидный артрит, хроническая болезнь почек и остеопороз.

Результаты показали, что рост депрессии у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями нельзя полностью объяснить эмоциональным бременем хронической болезни. У людей с другими длительными патологиями подобного резкого и устойчивого увеличения риска депрессии не наблюдалось. Это указывает на возможную связь депрессивных симптомов с ранними изменениями в мозге, а не только с переживаниями по поводу ухудшения здоровья.

Особенно выраженной эта тенденция оказалась при деменции с тельцами Леви: уровень депрессии у таких пациентов был даже выше, чем у людей с болезнью Паркинсона.

После постановки диагноза риск депрессии у пациентов остаётся повышенным, что, по словам авторов, подчёркивает необходимость регулярного скрининга психического состояния.

«Постоянно более высокая частота депрессии после диагностики требует повышенной клинической настороженности и систематического выявления депрессивных симптомов у таких пациентов», — подчеркнул Роде.

При этом исследователи отмечают, что депрессия сама по себе не означает неизбежное развитие болезни Паркинсона или деменции. Большинство людей с депрессивными расстройствами никогда не столкнутся с этими заболеваниями. Однако у пожилых пациентов депрессия может служить важным «красным флагом», указывающим на повышенный риск нейродегенеративных процессов и необходимость более внимательного медицинского наблюдения.

