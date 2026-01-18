Над регионами России сбили 17 беспилотников ВСУ за 11 часов

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, над территорией Белгородской области сбили 13 дронов, еще два — над Орловской областью. При этом над Курской и Брянской областями уничтожили по одному беспилотнику, отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что ВСУ предприняли попытки атаки БПЛА самолетного типа. Дроны были уничтожены в период с 8:00 по 19:00 мск.

Несколькими часами ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником автозаправочную станцию в селе Петропавловка. По его словам, кассир получил осколочные ранения.

В новогоднюю ночь ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети.

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.