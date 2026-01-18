Размер шрифта
Армия

Над регионами России сбили 17 беспилотников ВСУ за 11 часов

Минобороны: средства ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ над регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, над территорией Белгородской области сбили 13 дронов, еще два — над Орловской областью. При этом над Курской и Брянской областями уничтожили по одному беспилотнику, отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что ВСУ предприняли попытки атаки БПЛА самолетного типа. Дроны были уничтожены в период с 8:00 по 19:00 мск.

Несколькими часами ранее глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником автозаправочную станцию в селе Петропавловка. По его словам, кассир получил осколочные ранения.

В новогоднюю ночь ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети.

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.

