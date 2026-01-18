Размер шрифта
В «Зените» рассказали, как перешедший из ЦСКА Дивеев адаптируется в команде

Игрок «Зенита» Соболев: ощущение, будто Дивеев был в команде всегда
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о процессе адаптации защитника Игоря Дивеева, который перешел в команду из ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нормально вливается. Я его знал и раньше, работали с ним в сборной. Но вообще ощущение, как будто он у нас был всегда. Так что все отлично!» — сказал Соболев.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее тренер ЦСКА с кулаками встретил перешедшего Дивеева.

