Армия

Главком ВСУ рассказал, что делают с вернувшимися из СОЧ военными

Сырский: вернувшиеся из СОЧ военные отправляются на передовую
Офис президента Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вернулись из самовольного оставления части (СОЧ), в первую очередь отправляются на передовую. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua.

«В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть и потери, и потребность в пополнении личным составом», — сказал главком.

В декабре прошлого года украинский пленный Сергей Момот заявил, что из 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало порядка 70% личного состава. По его словам, о подобных показателях «никто не говорит».

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее в США объяснили, почему у ВСУ «трескается» фронт.

