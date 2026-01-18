«Как только мячик видят — проблемы начинаются»: Дзюба о молодых футболистах

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался об уровне молодых футболистов. Его слова передает Sport24.

«Сейчас все равно все футболисты физически очень сильные. Поколение ребят, которые все такие профессионалы: восемь кубиков пресса, залы разрывают. Но как только футбольный мячик видят — немножко проблемы начинаются», — заявил Дзюба.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

