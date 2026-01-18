В Эстонии допустили отправку в Гренландию одного офицера связи вопреки угрозам Трампа

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, Эстония поучаствует в учениях в Гренландии, сообщил ERR министр обороны республики Ханно Певкур.

Глава оборонного ведомства считает неразумным связывать экономические вопросы с участием в учениях НАТО, которые проходят постоянно. Певкур отметил, что пока Эстония никого не отправляла на остров: власти обсуждали ситуацию 16 января и продолжат дискуссию 19 января.

«Возможно, мы направим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Планирование учений — это не быстрый процесс», — заявил министр.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные государства начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее военные Германии «тайно» и «молниеносно» покинули Гренландию после слов Трампа о пошлинах.