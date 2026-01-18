Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Синоптик спрогнозировал в Московской области 30-градусные морозы

Синоптик Шувалов: в Московской области ожидаются 30-градусные морозы
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о сильных морозах, которые обрушатся на Центральную Россию. Его слова передает RT.

»-36 °С может быть к северо-востоку центральной области — в Костромской области. Процесс интересный, сдвигается антициклон на запад и смыкается со скандинавским антициклоном. И эта парочка устроит нам холодные дни. Все начнется 22 января, 23-го и 24-го морозы будут усиливаться, а 25-го и 27-го будет пик похолодания», — рассказал синоптик.

По информации Шувалова, в Московской области ожидаются 30-градусные морозы. В то же время в столице температура будет выше. Также синоптик спрогнозировал морозы в Рязани, Туле.

«Во Владимире и Иваново может быть -33...-34 °С», — сообщил объяснил он.

Глава прогностического центра отметил, что похолодание в центральной части России затянется до конца января. При этом в конце месяца температуры не будут опускаться настолько низко, но, тем не менее, будут ниже климатической нормы.

В ночь на 18 января в Подмосковье зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. В ряде районов Московской области температура опускалась до −24...–26 °C.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651577_rnd_6",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+