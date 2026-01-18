В Москве возбудили дело после падения глыбы льда на женщину с коляской

СК: по факту падения льда на женщину с коляской в Москве возбуждено дело

В Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Следствием будут установлены сотрудники частной управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку наледи с крыши указанного дома», — говорится в сообщении.

О падении глыбы льда сообщалось днем 18 января. На видео, которое сняли очевидцы, видны последствия падения ледяной глыбы: она разлетелась на куски. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Прокуратура начала проверку по поводу падения ледяной глыбы на женщину с коляской в Москве. В ведомстве подчеркнули, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее на Камчатке из-за угрозы схода снега с крыш включили сигнализации.