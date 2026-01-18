Европейские страны не могут дать отпор России. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал министр.

Бессент добавил, что конфликт на Украине не начался бы, если президент США Дональд Трамп победил на выборах в 2020 году. При этом администрация Белого дома намерена урегулировать сложившуюся ситуацию.

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Глава государства призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин готов говорить с Макроном.

16 января 2026 года газета Politico сообщила, что усилия Европы по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции.

