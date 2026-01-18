Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Нидерландах призвали усилить присутствие НАТО в Арктике

Минобороны Нидерландов: НАТО следует усилить свое присутствие в Арктике
Global Look Press

В настоящее время Арктика требует усиленного присутствия НАТО, поскольку регион имеет стратегическое значение для безопасности стран альянса. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в социальной сети X.

«Арктика — это регион стратегического значения, в том числе для нашей безопасности. Мы все согласны с тем, что присутствие НАТО в Арктике должно быть усилено», — написал и.о. главы ведомства, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин в отношении ряда европейских стран, выступающих против покупки Гренландии Вашингтоном.

17 января Трамп заявил о введении 10%-ных пошлин для европейских стран, поддерживающих Данию, на фоне заявлений США о возможной аннексии Гренландии. По словам американского президента, в июне ставки повысятся до 25% и сохранятся до момента заключения сделки по приобретению острова США.

В этот же день посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия с обеспокоенностью следит за наращиванием активности НАТО в Арктике. По его словам, усиление присутствия альянса не способствует укреплению безопасности в том или ином регионе.

Ранее Макрон предложил меры противодействия США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651505_rnd_0",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+