В Нидерландах призвали усилить присутствие НАТО в Арктике

В настоящее время Арктика требует усиленного присутствия НАТО, поскольку регион имеет стратегическое значение для безопасности стран альянса. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в социальной сети X.

«Арктика — это регион стратегического значения, в том числе для нашей безопасности. Мы все согласны с тем, что присутствие НАТО в Арктике должно быть усилено», — написал и.о. главы ведомства, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин в отношении ряда европейских стран, выступающих против покупки Гренландии Вашингтоном.

17 января Трамп заявил о введении 10%-ных пошлин для европейских стран, поддерживающих Данию, на фоне заявлений США о возможной аннексии Гренландии. По словам американского президента, в июне ставки повысятся до 25% и сохранятся до момента заключения сделки по приобретению острова США.

В этот же день посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Россия с обеспокоенностью следит за наращиванием активности НАТО в Арктике. По его словам, усиление присутствия альянса не способствует укреплению безопасности в том или ином регионе.

