Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Бессент объяснил значение Гренландии в войне за Арктику

Бессент: США не собираются делегировать другим странам свою безопасность
Hasnoor Hussain/Reuters

США не намерены делегировать вопрос своей национальной безопасности другим странам. Об этом заявил телеканалу NBC News министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, комментируя притязания Вашингтона на Гренландию.

«Президент (США Дональд — прим.ред.) Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария», — сказал он.

По словам главы американского минфина, борьба за Арктику в перспективе реальна и присоединение Гренландии к США помогло бы избежать этого конфликта.

«Лучше сейчас последовать «миру через силу», сделать ее (Гренландию — прим. ред.) частью США и избежать конфликта, так как прямо сейчас мы самая «горячая» и самая сильная страна в мире. От европейцев исходит слабость, а от США — сила», — подчеркнул Бессент.

17 января Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Ранее стало известно о желании Трампа закупить больше ледоколов для патруля вод Канады.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651523_rnd_2",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+