Опрос показал отношение американцев к силовому захвату США Гренландии

CBS: почти 90% американцев выступают против силового захвата США Гренландии
Marko Djurica/Reuters

Почти 90% американцев выступают против применения военной силы для установления контроля США над Гренландией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и компанией YouGov.

86% респондентов ответили, что не поддержали бы силовой сценарий со стороны Вашингтона, тогда как 14% заявили о готовности одобрить такой шаг. Также большинство опрошенных негативно отнеслись к идее покупки острова: 70% не поддержали использование федеральных средств для этой цели, 30% высказались в пользу такой сделки.

В опросе, который проводился с 14 по 16 января, участвовали 2523 американцев. Статистическая погрешность составила 2,3 процентных пункта.

14 января агентство Reuters и исследовательская компания Ipsos опубликовали результаты проведенного ими опроса, которые показали, что менее 20% американцев поддерживают планы президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. Соцопрос показал, что лишь 17% американцев одобряют намерение главы Белого дома установить контроль США над Гренландией. При этом почти половина респондентов — 47% — негативно оценивают усилия Трампа, еще 35% не дали однозначный ответ. При этом 20% участников опроса заявили, что не осведомлены о планах Трампа в отношении Гренландии.

Ранее на Западе назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии.

