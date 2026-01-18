Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

В организме найден «выключатель» воспаления

NatCom: выявлен биологический механизм, выключающий воспаление
Shutterstock

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили ключевой биологический механизм, который помогает организму останавливать воспаление и переходить к восстановлению тканей. Открытие может лечь в основу новых методов терапии хронических воспалительных заболеваний — от артрита до сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Воспаление — это важнейшая защитная реакция организма на инфекцию или повреждение. Однако если оно не отключается вовремя, развивается хроническое воспаление, которое лежит в основе множества заболеваний. До сих пор оставалось неясно, как именно иммунная система «принимает решение» прекратить воспалительную реакцию.

Команда ученых показала, что роль естественных «тормозов» иммунитета выполняют эпокси-оксилипины — небольшие молекулы липидной природы. Они ограничивают рост так называемых промежуточных моноцитов — иммунных клеток, которые при избытке поддерживают хроническое воспаление и повреждение тканей.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы. Им вводили в кожу предплечья ультрафиолет-обезвреженные бактерии E. coli, вызывая контролируемое кратковременное воспаление с типичными симптомами — болью, покраснением и отеком. Затем участникам в разное время давали препарат GSK2256294, блокирующий фермент растворимую эпоксидгидролазу, которая разрушает эпокси-оксилипины.

Эксперимент включал две схемы: профилактическую (препарат вводили до начала воспаления) и терапевтическую (после появления симптомов). В обоих случаях блокирование эпоксидгидролазы повышало уровень эпокси-оксилипинов, ускоряло исчезновение боли и резко снижало количество промежуточных моноцитов в крови и тканях. При этом внешние признаки воспаления — покраснение и отек — существенно не менялись.

Дополнительные эксперименты показали, что один из эпокси-оксилипинов, 12,13-EpOME, подавляет сигнальный путь p38 MAPK, который отвечает за трансформацию моноцитов в провоспалительное состояние. Этот эффект подтвердили как в лабораторных условиях, так и у добровольцев, получавших препарат — ингибитор p38.

«Мы обнаружили естественный путь, который ограничивает избыточное размножение вредных иммунных клеток и помогает быстрее «успокаивать» воспаление», — пояснила первая автор работы Оливия Брэкен. По ее словам, воздействие на этот механизм может позволить создавать более безопасные противовоспалительные препараты, не подавляющие иммунитет в целом.

Руководитель исследования профессор Дерек Гилрой отметил, что это первое исследование, напрямую показавшее роль эпокси-оксилипинов у человека. Принципиально важно и то, что использованный препарат уже подходит для применения у людей, а значит, его можно относительно быстро перепрофилировать для лечения обострений хронических воспалительных заболеваний.

Ранее был найден ген, подавляющий развитие рака поджелудочной железы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27637819_rnd_9",
    "video_id": "record::3c0c5cf3-6e49-461c-9d3f-fd518ed2a3bf"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+