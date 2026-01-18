В организме найден «выключатель» воспаления

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили ключевой биологический механизм, который помогает организму останавливать воспаление и переходить к восстановлению тканей. Открытие может лечь в основу новых методов терапии хронических воспалительных заболеваний — от артрита до сердечно-сосудистых и метаболических нарушений. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Воспаление — это важнейшая защитная реакция организма на инфекцию или повреждение. Однако если оно не отключается вовремя, развивается хроническое воспаление, которое лежит в основе множества заболеваний. До сих пор оставалось неясно, как именно иммунная система «принимает решение» прекратить воспалительную реакцию.

Команда ученых показала, что роль естественных «тормозов» иммунитета выполняют эпокси-оксилипины — небольшие молекулы липидной природы. Они ограничивают рост так называемых промежуточных моноцитов — иммунных клеток, которые при избытке поддерживают хроническое воспаление и повреждение тканей.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы. Им вводили в кожу предплечья ультрафиолет-обезвреженные бактерии E. coli, вызывая контролируемое кратковременное воспаление с типичными симптомами — болью, покраснением и отеком. Затем участникам в разное время давали препарат GSK2256294, блокирующий фермент растворимую эпоксидгидролазу, которая разрушает эпокси-оксилипины.

Эксперимент включал две схемы: профилактическую (препарат вводили до начала воспаления) и терапевтическую (после появления симптомов). В обоих случаях блокирование эпоксидгидролазы повышало уровень эпокси-оксилипинов, ускоряло исчезновение боли и резко снижало количество промежуточных моноцитов в крови и тканях. При этом внешние признаки воспаления — покраснение и отек — существенно не менялись.

Дополнительные эксперименты показали, что один из эпокси-оксилипинов, 12,13-EpOME, подавляет сигнальный путь p38 MAPK, который отвечает за трансформацию моноцитов в провоспалительное состояние. Этот эффект подтвердили как в лабораторных условиях, так и у добровольцев, получавших препарат — ингибитор p38.

«Мы обнаружили естественный путь, который ограничивает избыточное размножение вредных иммунных клеток и помогает быстрее «успокаивать» воспаление», — пояснила первая автор работы Оливия Брэкен. По ее словам, воздействие на этот механизм может позволить создавать более безопасные противовоспалительные препараты, не подавляющие иммунитет в целом.

Руководитель исследования профессор Дерек Гилрой отметил, что это первое исследование, напрямую показавшее роль эпокси-оксилипинов у человека. Принципиально важно и то, что использованный препарат уже подходит для применения у людей, а значит, его можно относительно быстро перепрофилировать для лечения обострений хронических воспалительных заболеваний.

